L’allenatore del Bologna è stato al centro tecnico "Niccolò Galli" per l'allenamento. Grande accoglienza da parte di giocatori e staff. Partirà in ritiro con la squadra a Torino, dove sabato c’è il match con la Juventus. La sua presenza in panchina allo Stadium (sarebbe la quarta in questo campionato) dipende dalla pioggia

Dopo una settimana trascorsa a Roma con la famiglia, Sinisa Mihajlovic è tornato con i suoi ragazzi a Casteldebole. Ha diretto l'allenamento del Bologna e ha tutta l’intenzione guidare la sua squadra nella trasferta contro la Juventus. La sua presenza in panchina dipenderà dalla pioggia e per ora le previsioni non promettono bene. Ma la voglia di esserci c’è, tanto che l’allenatore serbo andrà in ritiro a Torino con la squadra. Non in pullman ma con un’altra macchina.

Sorrisi a Casteldebole

Per l'allenamento, grande accoglienza da parte del gruppo che già in queste settimane aveva dimostrato vicinanza e sostegno al proprio allenatore. Giornata di sorrisi al centro tecnico "Niccolò Galli" ma anche di lavoro, con Sinisa che dopo il pranzo con lo staff è sceso subito in campo per l’allenamento: attenzione ai dettagli e qualche ramanzina, il solito menu di Sinisa.

Di Vaio: "Sinisa merita la Panchina d'oro"

A Casteldebole c'era anche Di Vaio, ex capitano del Bologna, ora nella dirigenza rossoblù: "Per quello che ha fatto e continua a fare, Sinisa meriterebbe la Panchina d’oro – ha dichiarato Di Vaio alla Gazzetta dello Sport – ha avuto un impatto impressionante, dando un'impronta alla squadra in soli cinque mesi di campionato. Ora combatte contro la malattia ma è sempre presente, anche quando ha 40 di febbre e la stanchezza potrebbe vincerlo".