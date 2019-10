Milan-Lecce, la conferenza stampa di Pioli LIVE: "Ho grande fiducia in Piatek"

Piatek ci sarà dal primo minuto?

La squadra ancora non sa nulla della formazione. Se giochiamo la sera in genere la do al mattino, ma oggi farò uno strappo alla regola perché abbiamo bisogno di lavorare insieme. Scenderà in campo un Milan che vuole fare la partita, approcciando bene la gara, che sa di giocare una gara importante contro un avversario che le uniche due vittorie le ha ottenute in trasferta. Il Lecce è ben allenato, la squadra si conosce bene e quindi servirà una grande prestazione per vincere.