1) NO RITIRO PER LE PARTITE SERALI A MILANO. Iniziamo dalle regole extra-campo, riferimento in questo caso ai match in programma a San Siro alle 20.45. Come già anticipato da Sky Sport, il Milan targato Pioli non si preparerà in ritiro qualora affronterà partite serali sul proprio campo

Pioli style: l'allenatore abolisce il ritiro