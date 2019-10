Risultati Serie A: video, gol e highlights della 8^ giornata

NAPOLI-VERONA 2-0

37', 67' Milik

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Younes (64' Zielinski); Insigne (75' Mertens), Milik (81' Llorente). All: Ancelotti

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (80' Tutino), Veloso, Lazovic; Zaccagni (52' Salcedo), Pessina; Stepinski (60' Di Carmine). All: Juric

Ammoniti: Koulibaly, Zielinski e Mertens (N), Lazovic, Gunter e Faraoni (V)

SAMP-ROMA 0-0

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni (60' Depaoli), Vieira, Bertolacci (73' Ekdal), Jankto; Gabbiadini (64' Bonazzoli), Quagliarella. All. Ranieri

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante (8' Pastore), Veretout; Florenzi (75' Florenzi), Zaniolo, Kluivert; Kalinic (45' Dzeko). All. Nuno Campos

Ammoniti: Vieira (S), Kluivert (R), Bertolacci (S), Mancini (R), Bereszinski (S), Perotti (R)

Espulso Kluivert all'86' per doppia ammonizione

LAZIO ATALANTA 3-3

23' e 28' Muriel (A), 37' Gomez (A), 69' e 92' rig. Immobile (L), 70' Correa (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Felipe Luiz, Acerbi, Radu (80' Caicedo); Marusic (45' Patric), Milinkovic Savic, Parolo (45' Cataldi), Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Masiello (74' Kjaer); Hateboer, Freuler, Pasalic (60' De Roon), Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel (66' Ilicic) All. Gasperini

Ammoniti: Marusic (L), Parolo (L), Lulic (L), Gollini (A), Toloi (A), Milinkovic Savic (L), Immobile (L)

CAGLIARI-SPAL 2-0

9' Nainggolan, 67' Faragò



CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò (82' Klavan), Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Castro (46' Nandez), Cigarini, Rog; Nainggolan (71' Ionita); Joao Pedro, Simeone. All. Maran

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari (65' Cionek), Igor; Sala (60' Valoti), Missiroli, Valdifiori (78' Moncini), Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. All. Semplici

Ammoniti: Missiroli (S), Tomovic (S), Simeone (C), Igor (S), Nainggolan (C), Pellegrini (C), Rog (C), Cionek (S), Valoti (S)

UDINESE-TORINO 1-0

42' Okaka

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Ter Avest (63' Becao), Mandragora, Jajalo (74' Walace), De Paul, Sema; Lasagna (85' Nestorovski), Okaka. All. Tudor (squalificato, Gotti in panchina)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Rincon, Lukic (46' Zaza), Laxalt (84' Millico); Verdi (60' Falque), Belotti. All. Mazzarri

Ammoniti: Lukic (T), Jajalo (U), Laxalt (T), Izzo (T), Becao (U), Okaka (U)

PARMA-GENOA 5-1

38' Kucka (P), 42', 45'+1' e 50' Cornelius (P), 52' Pinamonti (G), 79' Kulusevski (P)

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku (75' Pezzella), Gagliolo; Kucka, Scozzarella (61' Hernani), Barillà; Kulusevski, Inglese (12' Cornelius), Gervinho. All: D'Aversa

GENOA (3-5-2): Radu; Goldaniga (54' Ankersen), C. Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone (71' Jagiello), Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pandev (46' Pinamonti). All: Andreazzoli

Ammoniti: Radovanovic (G), Scozzarella (P), Kouamè (G)