La Roma si conferma una società estremamente attenta al problema del razzismo negli stadi, ma anche fuori. Soprattutto quando il fenomeno ha per protagonisti i suoi stessi sostenitori, quelli giallorossi. E così, dopo il daspo per 3 anni al tifoso che sui social aveva pesantemente insultato Juan Jesus per il colore della sua pelle, anche nelle ore immediatamente successive alla sfida contro la nuova Sampdoria di Ranieri, pareggiata per 0-0, la società giallorossa ha voluto chiedere scusa al giocatore blucerchiato Ronaldo Vieira, preso di mira - come riportato dal nostro inviato a bordo campo durante la partita - da alcuni cori razzisti gridati da qualche tifoso romanista presente al Ferraris, segnalati al quarto uomo ma per i quali l’arbitro Maresca non ha deciso di interrompere la partita. Con anche la promessa di aiutare le autorità a individuare gli autori dei buu e di bandire dallo stadio gli stessi.

“L'AS Roma si scusa con Ronaldo Vieira per i buu razzisti subiti. La Società non tollera alcun genere di razzismo e supporterà le autorità nell'individuare e, conseguentemente, mettere al bando i responsabili degli insulti razzisti nei confronti del centrocampista”, si legge nella nota pubblicata sui canali social della società capitolina. Di certo il miglior modo per rispondere all'ennesimo atto incivile di una minima parte della tifoseria.