Ma affidarsi a un proprio ex giocatore non è una moda che le società hanno sperimentato solo negli ultimi anni. Tanti ex campioni del nostro calcio hanno poi tentato una carriera da allenatori partendo dalle stesse squadre dove si erano consacrati come calciatori. Basti pensare a Luisito Suarez, da faro della Grande Inter ad allenatore nerazzurro senza successo nel 1974. O a Ciccio Graziani, chiamato per salvare la Fiorentina nelle ultime partite del 1990. Altri non hanno mai avuto velleità da allenatori, ma per poco tempo si sono prestati nell'insolito ruolo per aiutare le loro squadre in momenti di difficoltà. La stessa Fiorentina provò con Giancarlo Antognoni nel 1993 a salvarsi, ma l'impresa stavolta non riuscì. Andò meglio alla Roma con Bruno Conti nel 2005. Ora sarà Thiago Motta a dover evitare la B con il Genoa, di nuovo suo.