Lecce-Juventus, parla Sarri: la conferenza stampa live

Lecce evoca bei ricordi a Miralem Pjanic: la squadra salentina è stata la prima "vittima" del centrocampista in Serie A nel novembre 2011: il bosniaco ha partecipato ad almeno una rete in tutte le ultime quattro presenze in campionato (tre reti e un assist) e non arriva a cinque gare di fila da ottobre 2015.