Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

I bianconeri senza Cristiano Ronaldo (non convocato) vogliono confermarsi in testa alla classifica vincendo al Via del Mare. Sarri fa turnover anche a centrocampo: gioca Emre Can. Il Lecce, dopo le sfide contro le milanesi, la Roma e il Napoli, cerca punti salvezza contro un'altra big. Lecce-Juventus è trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251