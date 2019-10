Probabili formazioni Serie A della 9^ giornata: ultime news dai campi

Dopo la parentesi europea è tempo di rituffarsi nel campionato. Alle porte c'è il turno infrasettimanale e sappiamo bene cosa significhino quelle due paroline. Dato che in questa giornata non ci saranno scontri diretti tra le prime 6 in classifica, può essere che alcuni allenatori decidano di anticipare il turnover facendo riposare anche pezzi da 90 (per lo sconforto dei fantallenatori). È chiaro quindi che si deve sempre rimanere aggiornati anche per fare le giuste scelte su Superscudetto, il fanta targato Sky Sport. Il turno di apre di venerdì e si chiuderà domenica sera con la Lazio (reduce dal ko in Europa League in Scozia), che farà visita alla Fiorentina di Montella

Ecco allora gli inviati di Sky Sport prontissimi a scendere in campo per darvi le ultime sulle probabili formazioni della nona giornata di campionato. Passate e ripassate da queste parti dato che, come sempre, le news sono in costante aggiornamento.

VERONA-SASSUOLO, ore 20:45

Verona, fuori Veloso. Amrabat a singhiozzo

Si riempie l'infermeria della squadra di Juric. Dopo Tupta e Bocchetti, anche Veloso è a box. “Un altro come lui non ce l’abbiamo” ha commentato il tecnico. In più mancheranno i ‘soliti’ Bessa, Pazzini e Badu. Anche Amrabat non è al 100% dato che si è allenato col contagocce in settimana. Insomma, turnover forzato per Juric che potrebbe arretrare uno dei trequartisti e inserire Salcedo. Anche Henderson è in pre allarme. In avanti duello Stepinski-Di Carmine.

Verona (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Zaccagni, Amrabat, Lazovic; Verre, Pessina; Stepinski.

Sassuolo, Tripaldelli in panca. Davanti tocca a Boga?



In conferenza stampa De Zerbi ha detto di non poter contare su Tripaldelli dall’inizio. “Locatelli giocherà quando lo meriterà” ha proseguito il tecnico. Visti i tanti infortunati, dietro ci saranno gli stessi di domenica ad eccezione di Tripaldelli. Muldur si è allenato nonostante l’affaticamento. Contro l’Inter, il Sassuolo ha chiuso con il 4-2-3-1 che si fa ad aggiungere al 4-3-1-2, al 4-3-3 e alla possibile difesa a 3. Boga in due casi potrebbe essere il favorito.

Sassuolo (4-3-3) probabile formazione: Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Toljan; Duncan, Obiang, Traoré; Boga, Caputo, Berardi.

LECCE-JUVENTUS, sabato ore 15

Lecce, Imbula col gruppo

Era l’unico indisponibile settimana scorsa ma nei giorni scorsi Imbula è sul campo d’allenamento con il resto dei compagni. Difficile chiaramente pensarlo subito titolare ma possibile che venga eventualmente utilizzato a gara in corso. Meccariello è recuperato (a inizio settimana aveva lavorato a parte) mentre Farias ha continuato l’allenamento personalizzato. Davanti pochi dubbi: Babacar, Falco e Mancosu ci sarnno dall’inizio. In mezzo cerca la titolarità Petriccione.

Lecce (4-3-1-2) probabile formazione: Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar

Juventus, tanto turnover. Riposa anche CR7

Impegno da non sottovalutare per la Juventus capolista. Lecce può essere una trappola e dopo gli sforzi di Champions c’è da verificare lo stato di stanchezza di qualcuno. Potrebbe subito rivedersi Buffon in porta mentre in difesa De Sciglio si candida per un posto a sinistra con Danilo pronto ad essere titolare a destra. In mezzo al campo cercano spazio Rabiot ed Emre Can mentre Ramsey non è ancora perfettamente recuperato. L’obiettivo di Douglas Costa è di tornare a disposizione subito mentre in avanti la sorpresa potrebbe essere Ronaldo che molto probabilmente sarà ‘vittima’ del turnover in uno dei due prossimi impegni dei bianconeri. Sembra più possibile che CR7 salti la trasferta di Lecce.

Juventus (4-3-1-2) probabile formazione: Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Dybala.

INTER-PARMA, sabato ore 18

Inter, ballottaggio Politano-Esposito

Contro il Borussia Dortmund de Vrij stava per abbandonare il campo. Conte in conferenza stampa aveva sottolineato il problema fisico dell’olandese che quindi potrebbe riposare contro il Parma. Bastoni ha datto sicurezze e certezze e con tutta probabilità sarà uno dei titolari in difesa. si. C'è la possibilità che Lukaku possa riposare visto che è uscito zoppicando dopo il match di Champions.

Inter (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin, Skriniar, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Martinez, Politano.

Parma, AAA cercasi punta centrale

Inglese è ko e mentre il responso degli esami a cui è stato sottoposto Cornelius parla di lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il danese quindi, fresco della tripletta al Genoa, non sarà disponibile. Ad oggi manca quindi la punta centrale del tridente con Sprocati che potrebbe essere rilanciato dall’inizio. In difesa out Bruno Alves. Coppia centrale formata da Iacoponi e Gagliolo con Dermaku come possibile alternativa.

Parma (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Sprocati.

GENOA-BRESCIA, sabato ore 20:45

Genoa, Thiago Motta ne recupera 3

Esordio casalingo per il neo tecnico rossoblù. Thiago Motta cambia sistema di gioco passando al 4-3-3. Ghiglione e Barreca giocheranno quindi ‘bassi’. In difesa rientrano dalla squalifica Romero e Biraschi (oltre a Saponara). La coppia favorita pare essere quella formata da Zapata e Romero. Ancora ko Criscito. In mezzo restano titolari gli ‘interni’ del vecchio 3-5-2 mentre in attacco Pinamonti spera di spuntarla su Sanabria.

Genoa (4-3-3) probabile formazione: Radu; Ghiglione, C. Zapata, Romero, Barreca; Lerager, Radovanovic, Pandev, Pinamonti, Kouamé.

Brescia, Dessena out. ‘Scala’ Romulo?

Due mesi e mezzo lontano dal campo. Questo l’esito degli esami a cui è stato sottoposto Dessena (rottura del malleolo). Corini quindi dovrebbe rilanciare Spalek sulla trequarti con Romulo che scalerebbe in mediana. Ci sono però altre soluzioni che lascerebbero l’ex Verona sulla trequarti. Ad esempio l’utilizzo di Zmrhal o il rilancio di Ndoj, a lungo infortunato nella prima parte di stagione. Monitorati sia Balotelli che Torregrossa. Il primo deve smaltire un problema al ginocchio, il secondo vorrebbe recuperare e tornare a disposizione.

Brescia (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Ayé, A. Donnarumma

BOLOGNA-SAMPDORIA, domenica ore 12:30

Bologna, due dubbi per Mihajlovic

Il report ufficiale della società rossoblù racconta di terapie per Tomiyasu, Medel e Destro. Allenamento differenziato per Mitchell Dijks. A sinistra quindi va verso la conferma Krejci. I dubbi riguardano difesa e centrocampo. Dietro se la giocano Bani e Denswil mentre in mediana, Svanberg potrebbe confermare la propria titolarità anche se la concorrenza è tanta e non è detto che sia già tutto deciso in vista di domenica.

Bologna (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Sampdoria, avanti con gli stessi?

Lo 0-0 contro la Roma potrebbe valere la conferma dell’XI titolare di settimana scorsa. Pochi dubbi sul sistema di gioco visto che Ranieri confermerà il 4-4-2 visto a Marassi. Considerando che Depaoli è stato vittima di un virus influenzale, Rigoni va verso la conferma anche se si punta a recuperare (e rilanciare?) l’ex Chievo. Il vero dubbio è in attacco: ad affiancare Quagliarella ci sarà uno tra Caprari, Gabbiadini e Bonazzoli. Tutti e tre possono spuntarla e al momento è complicato capire chi sia avanti rispetto ai compagni.

Sampdoria (4-4-2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Rigoni, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

ATALANTA-UDINESE, domenica ore 15

Atalanta, dubbio per tre in casa nerazzurra

Archiviata la Champions, l’Atalanta deve difendere il terzo posto in classifica. L’impegno interno contro l’Udinese potrebbe servire per far tirare il fiato a un paio di elementi (Gomez?). Kjaer, Palomino e Zapata hanno svolto lavoro differenziato a inizio settimana. Duvan è indisponibile mentre gli altri due potrebbero recuperare (ma è difficile). In attacco confermato Muriel. A centrocampo Freuler potrebbe tornare a far coppia con De Roon e non è escluso che Pasalic possa avanzare sulla trequarti o giocarsela con qualcuno in mediana.



Atalanta (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

Udinese, ancora a parte Stryger Larsen

Tudor ha quasi tutta la rosa a disposizione. Il solo indisponibile è Stryger Larsen che ha già saltato la gara di domenica scorsa contro il Torino. Il danese spera di poter recuperare ma difficilmente sarà gettato subito nella mischia. Ter Avest va quindi verso la conferma. Walace e Fofana cercano di scalare posti nelle gerarchie di centrocampo mentre in avanti spera Nestorovski.

Udinese (3-5-2) probabile formazione: Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Jajalo, Mandragora, Sema; Okaka, Lasagna.

SPAL-NAPOLI, domenica ore 15

Spal, Petagna recuperabile. Di Francesco torna?

Un problema al ginocchio aveva fatto scattare l’allarme in casa Spal ma le condizioni di Andrea Petagna non preoccupano più di tanto. L’attaccante non sarà magari al 100% ma contro il Napoli scenderà in campo, a meno di clamorose sorprese. Semplici conta di poter recuperare (per la panchina) Federico Di Francesco che a inizio settimana ha svolto però lavoro differenziato. Strefezza torna dalla squalifica e si gioca una maglia da titolare. In difesa ballottaggio Tomovic-Cionek.

Spal (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.

Napoli, Manolas in palestra. Ancelotti ruota

Contro il Salisburgo Kostas Manolas aveva alzato bandiera bianca ma Ancelotti conta di recuperare l’ex Roma per la trasferta di Ferrara anche se il centrale ha solo lavorato in palestra. Potrebbe non farcela invece Mario Rui mentre Maksimovic si può considerare quasi recuperato visto che si è solo parzialmene allenato a parte. Le rotazioni però rischiano di riguardare ogni settore. Elmas e Zielinski potrebbero avere una chance (il secondo era rimasto fuori contro il Verona). Milik guiderà l’attacco in coppia con… un ballottaggio tra Lozano e Mertens

Napoli (4-4-2) probabile formazione: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas Zielinski, Insigne; Milik, Lozano.

TORINO-CAGLIARI, domenica ore 15

Torino, un po’ di dubbi per Mazzarri

La sconfitta contro l’Udinese potrebbe costare il posto a qualcuno. In casa granata l’unico indisponibile è Alex Berenguer. In difesa ci potrebbe essere il rilancio di uno tra Bremer e Bonifazi, ma Lyanco resta il favorito. A centrocampo salgono le quotazioni di Meité. Davanti Zaza spera in una maglia da titolare ma è più probabile l'ipotesi tridente con Belotti assieme a Iago e Verdi.

Torino (3-4-3) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Verdi.

Cagliari, Ceppitelli in dubbio

Tanti gruppi di lavoro in casa Cagliari. C’è chi lavora a parte e chi svolge solo uno spezzone di allenamento con il resto del gruppo. Tra quelli a rischio c’è sicuramente Ceppitelli, vittima di guai fisici. Non dovesse farcela spazio a Klavan. Faragò va verso la conferma. Cacciatore e Lykogiannis hanno lavorato parzialmente col gruppo. Sulla trequarti favorito Castro mentre pochi dubbi sul duo d’attacco: ci saranno regolarmente Joao Pedro e Simeone. Matteillo e Deiola sono recuperati.

Cagliari (4-3-1-2) probabile formazione: Olsen; Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

ROMA-MILAN, domenica ore 18

Roma, squalificato Kluivert. Da monitorare Mkhitaryan e Under

L’impegno in Europa League ci ha dato un elemento importante in ottica Milan. Certo è che Fonseca rischia di avere a disposizione pochissimi uomini di movimento. Out Kalinic, rientra Edin Dzeko dal primo minuto. Kluivert sarà assente causa squalifica. Si continuano a monitorare le condizioni di Under e Mkhitaryan, in più a breve arriverà uno svincolato. Mancini contro il Gladbach è stato utilizzato davanti alla difesa e in mancanza di alternative sarà così anche contro il Milan.



Roma (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

Milan, torna Calabria. Rischia Suso?

Stefano Pioli potrebbe cambiare subito il proprio Milan. Non tanto a livello di sistema di gioco, quanto a interpreti. In difesa torna dalla squalifica Calabria che darà il cambio a Conti. In mezzo tutto dovrebbe rimanere inalterato rispetto a domenica scorsa mentre in avanti l’unico sicuro, ad oggi è Hakan Calhanoglu. Rebic è in pressing su Suso mentre quello tra Piatek e Leao è un ballottaggio che si risolverà probabilmente all’ultimo momento.

Milan (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.



FIORENTINA-LAZIO, domenica ore 20:45

Fiorentina, titolarissimi… titolari

Azzeccare la formazione della Fiorentina sembra essere un esercizio molto semplice. Montella non cambia dopo il filotto di risultati utili consecutivi ma ciò non significa che tutti saranno sempre e comunque titolari. Alle porte c’è un turno infrasettimanale e c’è chi deve tirare un po’ il fiato. Vlahovic e Boateng sperano in una promozione ma l’impegno contro la Lazio dovrebbe portare Vincenzo Montella a confermare i soliti undici.

Fiorentina (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Lazio, il turnover in coppa è un indizio

Luis Alberto, Radu e Marusic, per differenti motivi non sono partiti con la squadra per l’impegno contro il Celtic. Il difensore e l’esterno sono infatti squalificati e si candidano quindi per una maglia da titolare nel posticipo. Luis Alberto invece punta a recuperare dall’affaticamento muscolare. In mediana torna Leiva dopo aver scontato il turno di squalifica.