Probabili formazioni di Hellas Verona Sassuolo

Il Verona torna a giocare in casa, dove ha perso solo una volta nelle quattro sfide precedentemente disputate. Il modo migliore per cercare di ripartire dopo il ko di Napoli, con la squadra di Juric che ha sì perso ma riuscendo comunque a mostrare grande personalità. Inoltre i gialloblù non hanno incassato gol nelle ultime due sfide casalinghe, motivo in più per sperare in un buon risultato. Insomma, per il Sassuolo non sarà una gara semplice. De Zerbi non sta attraversando un bel periodo, anzi. Con l'Inter è arrivata la sconfitta numero cinque nelle prime sette giornate e i neroverdi hanno sei punti come la Spal terz'ultima. La zona rossa della classifica è troppo vicina., serve reagire. La speranza a cui aggrapparsi si chiama Domenico Berardi, fresco di rinnovo e già a quota sei gol in Serie A.

Verona, la probabile formazione

Si riempie l'infermeria della squadra di Juric. Tupta è stato operato al menisco mentre Bocchetti è alle prese con un problema al bicipite femorale. Alle loro indisponibilità vanno aggiunte quelle già note da tempo di Bessa, Pazzini e Badu. Difesa e centrocampo non dovrebbero subire mutamenti a livello di XI iniziale mentre in attacco Stepinski se la gioca con Di Carmine.

VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Zaccagni, Amrabat, Lazovic; Verre, Pessina; Stepinski. All. Juric

Sassuolo, la probabile formazione

De Zerbi ha lavorato senza sei elementi della rosa. Nessuno di loro sarà recuperabile; parliamo di Bourabia, Chiriches, Ferrari, Mazzitelli, Rogerio, oltre al secondo portiere Pegolo. Per quanto riguada la formazione, c’è la possibilità di tornare a giocare col tridente: in mezzo al campo rischia Magnanelli mentre in attacco Defrel è in ballottaggio con Boga. In difesa Romagna potrebbe insidiare Muldur mentre a centrocampo Locatelli spera di spuntarla su Traoré.

SASSUOLO (4-3-3) probabile formazione: Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Toljan; Traorè, Magnanelli, Duncan; Defrel, Caputo, Berardi. All. De Zerbi