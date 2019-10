Fifa 20 ha accolto immediatamente la richiesta di Ribery e ha reso disponibile una patch, prima su pc e poi su console per aggiornare alcuni volti dei giocatori. Non solo l'attaccante viola, ma anche Lautaro Martinez, Zaniolo e Piatek hanno migliorato la propria fisionomia all’interno del gioco virtuale. Una richiesta che era nata dal giocatore francese qualche giorno fa che si era lamentato della poca somiglianza tra lui e il suo alter ego virtuale.

"Chi è quel ragazzo?"

Sul proprio profilo Twitter infatti Ribery aveva scritto: "Ho giocato con i miei figli non troppo tempo fa - ha scritto il francese -. Hey Ea Sports, ma chi è questo ragazzo?", mostrando come il proprio personaggio virtuale fosse molto diverso dal reale. Ora EA Sports con la nuova Fifa 20 patch ha dimostrato di porre maggiore attenzione sulla fisionomia di alcuni dei calciatori del campionato italiano. Due gol in nove partite per il calciatore della Fiorentina e tanti altri segnati invece con il joystick in mano, da adesso anche in maniera più realistica.