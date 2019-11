Guarda tutti gli highlights di A!

Nell'undicesima giornata di Serie A, vittorie sofferte per Juventus (1-0 nel derby col Toro) e Inter (2-1 a Bologna). La Roma (2-1 col Napoli) è la nuova terza forza del campionato; alle sue spalle Lazio (2-1 a San Siro col Milan), Atalanta e Cagliari (2-0 proprio a Bergamo). Il Verona batte il Brescia che esonera Corini

70' De Ligt

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Aina, Baselli (85' Millico), Rincon (74' Zaza), Meité, Ansaldi; Verdi (80' Lukic), Belotti. All. Mazzarri

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur (76' Khedira), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (67' Ramsey); Dybala (60' Higuain), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Ammoniti: Aina (T), Bentancur (J), Cuadrado (J), Ansaldi (T), Baselli (T), Belotti (T)

59' Soriano (B), 75' e 91' su rig. Lukaku (I)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli (72' Medel), Svanberg; Orsolini, Soriano (77' Dzemaili), Sansone (84' Santander); Palacio. All. Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrji, Bastoni; Lazaro (84' Politano), Gagliardini (72' Vecino), Brozovic, Barella, Biraghi (74' Candreva); Lautaro, Lukaku. All. Conte



Ammoniti: Brozovic (I), Danilo (B), Gagliardini (I), Skriniar (I), Bani (B), Vecino (I)

25' Immobile (L), 28' aut. Bastos (L), 83' Correa (L)

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà (53' Leao), Bennacer, Krunic (85' Bonaventura); Castillejo (36' Rebic), Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (60' Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile (60' Caicedo, 82' Cataldi). All. Inzaghi



Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Duarte (M), Krunic (M), Parolo (L), Radu (L), Lucas Leiva (L), Bennacer (M)

19' Zaniolo (R), 55' rig. Veretout (R), 72' Milik (N)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (81' Under), Pastore (89' Santon), Kluivert (80' Perotti); Dzeko. All. Fonseca

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (58' Lozano), Ruiz, Zielinski, Insigne (82' Younes); Mertens (65' Llorente), Milik. All. Ancelotti (in panchina Davide Ancelotti)

Ammoniti: Kluivert (R), Di Lorenzo (N), Mario Rui (N), Spinazzola (R), Milik (N), Cetin (R), Under (R)

Espulso: al 96' Cetin (R)

Note: 26' rigore sbagliato Kolarov

32' aut. Pasalic, 58' Oliva

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens (46' Hateboer); Gomez (46' Malinovskyi); Ilicic, Muriel (78' Barrow). All. Gasperini

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro (88' Ionita), Oliva, Rog (71' Nandez); Nainggolan; Simeone (84' Cerri), Joao Pedro. All. Maran

Ammoniti: Rog (C), Lykogiannis (C), Oliva (C), Malinovskyi (A), Toloi (A)

Espulsi: Ilicic al 39' per rosso diretto

40' Gervinho (P), 67' Castrovilli (F)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng (85' Pedro), Ghezzal (54' Vlahovic). All. Montella

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella (68' Barillà); Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski (83' Gagliolo), Karamoh (74' Sprocati), Gervinho. All. D'Aversa

Ammoniti: Pezzella (P), Darmian (P), Dalbert (F), Pulgar (F)

50' Salcedo (V), 81' Pessina (V), 85' Balotelli (B)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (16' Dawidowicz), Empereur; Faraoni, Veloso (54' Pessina), Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo (73' Stepinski). All. Juric

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Cistana, Mangraviti (46' Ndoj), Mateju; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Martella (86' Curcio); Donnarumma (71' Matri), Balotelli. All. Corini

Ammoniti: Martella (B), Mangraviti (B), Empereur (V), Mateju (B), Tonali (B)

Espulso: Matri (B) a fine partita per proteste

22' Pandev (G), 32' De Paul (U), 87' Sema (U), 94' Lasagna (U)

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero (70' Sanabria), Zapata, Ankersen (64' Barreca); Agudelo, Schone; Pandev, Saponara (52' Radovanovic), Kouamé; Pinamonti. All. Thiago Motta

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio (65' Becao), Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski (72' Lasagna), Okaka (89' Teodorczyk). All. Gotti

Ammoniti: Sema (U), Nuytinck (U)

18' Lapadula (L), 35' Toljan (S), 42' Falco (L), 85' Berardi (S)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli (40' Shakhov), Petriccione, Majer (71' Riccardi); Mancosu; Babacar (15' Falco), Lapadula. All. Liverani

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos (81' Duncan); Obiang, Locatelli (86' Peluso), Traoré (66' Djuricic); Berardi, Defrel, Boga. All. De Zerbi

Ammoniti: Locatelli (S), Toljan (S), Calderoni (L), Shakhov (L), Obiang (S)