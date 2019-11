Antonio Conte come Gigi Simoni, Lukaku come Ronaldo. Sono tante le analogie tra l’Inter di questa stagione e quella del 1997-98. A partire dai gol segnati: i nerazzurri hanno segnato in tutte le 12 partite di campionato fino a ora disputate. Solo in un’altra occasione era successo, proprio con l’Inter del Fenomeno e di Simoni. Le analogie con quella stagione riguardano anche Lukaku e Ronaldo: il belga oggi non ha segnato, ma aveva comunque eguagliato il fenomeno brasiliano con 9 gol nelle prime 11 partite. Anche in questo caso i numeri riguardano la stagione 97-98.

Conte, la reazione e i numeri

L’Inter ha sofferto e vinto in rimonta contro il Verona, seconda miglior difesa della Serie A dietro la Juve. Una reazione dopo la sconfitta di Dortmund e lo sfogo di Antonio Conte. Parole, quelle dell’allenatore, commentate anche dall’Amministratore delegato Marotta nel prepartita. Marotta ha chiarito che club e allenatore sono totalmente allineati e che a gennaio si tenterà di sfruttare le occasioni del calciomercato per rafforzare la squadra. Una squadra che comunque è in testa al campionato, in attesa del posticipo tra Juventus e Milan di domenica sera. Antonio Conte può essere soddisfatto dalla prestazione dei suoi e dai numeri espressi. C’è infatti un altro dato che emerge dalla partita contro il Verona: l’Inter ha effettuato 38 conclusioni. Il terzo dato di sempre per i nerazzurri dal 2004-05, dopo le 40 contro il Chievo nel 2007 e le 39 contro la Sampdoria nel 2005. Numeri, analogie e ricorsi storici. La risposta migliore dopo la sconfitta subita a Dormtund, sottolineata anche dalle parole dell’allenatore nerazzurro: “La risposta è stata importante. Abbiamo dimostrato maturità e voglia di ribellarci a un risultato negativo”. L’Inter vuole alzare l’asticella partita dopo partita. Lo dicono Conte, Marotta e anche i numeri.