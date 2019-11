La pioggia torrenziale caduta nel Salento ha reso impraticabile il terreno di gioco del Via del mare di Lecce. Dopo una serie di sopralluoghi con i due capitani delle squadre, Lucioni e Nainggolan, l’arbitro Mariani ha deciso di non far disputare il posticipo domenicale della 13^ giornata. Il pallone non rimbalzava infatti in tutte le parti del terreno di gioco. La sfida è stata rinviata a lunedì 25 novembre alle 15