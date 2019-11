Rinvio Lecce Cagliari: cosa succede al fantacalcio

Gara quindi rinviata a lunedì pomeriggio (tempo permettendo visto che le previsioni non promettono sole). La sfida tra la squadra di Liverani e quella di Maran si recupera prima del 'Monday Night' e quindi per il fantacalcio e per Superscudetto non cambia nulla. Si aspetta la partita si calcolano bonus e malus come sempre e in bocca al lupo a chi ha i vari giocatori. Secondo regolamento infatti, fin quando la giornata può restare 'aperta' (ovvero prima che inizi una partita della 14ma giornata), anche una gara rinviata può rimanere valida ai fini del punteggio dei vari giocatori. Quindi anche se si decidesse di giocarla (per assurdo) giovedì 28/11 la regola non cambierebbe e quindi i punti sarebbero validi e niente 6 politico.