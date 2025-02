Le probabili formazioni di Real Madrid-City

Dopo la vittoria 3-2 del Real sul campo del City, si gioca a Madrid il ritorno del playoff di Champions League. Ancelotti ritrova Rudiger in difesa, Tchouaméni favorito su Camavinga a centrocampo. Guardiola invece punta su Savinho-De Bruyne-Marmoush alle spalle di Haaland. Partita live mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

