Guardia di Finanza, Diabolik Piscitelli leader di una banda di narcotrafficanti di Roma

C’è il nome di Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolik ed ex capo ultras della Lazio assassinato il 7 agosto nella periferia sud della Capitale, al vertice di un’organizzazione criminale sgominata in queste ore a Roma dalla Guardia di Finanza che ha portato il Gip a emettere 51 misure cautelari - 50 in carcere e un arresto domiciliare - tra il Lazio, la Calabria e la Sicilia. La "Banda del Grande raccordo criminale", così denominata, controllava gran parte del narcotraffico della Capitale arrivando in diverse piazze di spaccio e contava anche di una task force (composta anche da ex pugili, tra cui cittadini albanesi) che si occupava esclusivamente di recuperare i soldi da chi non voleva pagare attraverso estorsioni, pestaggi e diversi episodi di violenza.

E al vertice dell’organizzazione, insieme a Fabrizio Fabietti, c’era proprio Fabrizio Piscitelli, che grazie anche a amicizie importanti come quella di Michele Senese, detto “o’pazzo”, uno dei boss della malavita romana. Fabietti svolgeva il ruolo di broker del narcotraffico per l'approvvigionamento di droga e aveva rapporti con la cosca di 'ndrangheta Bellocco e i fratelli Emanuele e Leopoldo Cosentino, entrambi destinatari del provvedimento cautelare.