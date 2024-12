Dopo il pareggio con il Venezia e il battibecco con la curva a fine partita, Dusan Vlahovic spegne le polemiche con un messaggio ai tifosi in una storia su Instagram: "Capisco il rammarico, avete tutto il diritto di manifestarlo. Vi ho sempre rispettato, dando tutto per la maglia. Ora è importante continuare a sostenere la squadra"

Dusan Vlahovic prova a spegnere le polemiche dopo la tensione post Juventus-Venezia con la curva bianconera. L'attaccante serbo aveva risposto ironicamente alla contestazione dello Stadium, che aveva fischiato la squadra dopo l' ennesimo pareggio stagionale (il 10° nelle prime 16 giornate) contro la squadra di Di Francesco, raggiunta proprio grazie a un suo calcio di rigore allo scadere. Passata la notte, alle ore 14 di domenica 15 dicembre, Vlahovic ha scritto ai suoi tifosi con una story su Instagram: 49 parole e sullo sfondo una foto in cui applaude i sostenitori della Vecchia Signora.

Il messaggio di Vlahovic su Instagram

"Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo. Vi ho sempre rispettato, dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire uniti, tutti insieme".