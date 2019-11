Genoa-Torino 0-0, risultato in diretta LIVE

Genoa e Torino, reduci da un periodo non particolarmente brillante, cercano una vittoria per rialzare la testa. Thiago Motta cambia qualcosa in difesa e lancia Pandev e Agudelo alle spalle dell'unica punta Favilli. Belotti non ce la fa e Mazzarri schiera un inedito attacco formato da Verdi e Berenguer. Il match è in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251