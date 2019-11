Probabili formazioni di Inter-Spal

Domenica alle 15 Inter e Spal si sfidano a Milano. I nerazzurri hanno vinto le ultime quattro partite di campionato, mentre la squadra di Semplici non trova il successo da sei gare. Partita trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Chi insegue la vetta della classifica dopo una vittoria importante in Champions League e chi invece cerca punti per tirarsi fuori dalle zone calde. C'è Inter-Spal nella domenica di Serie A: le due squadre si incrociano per la 37esima volta nella loro storia in Serie A, con gli ospiti che non hanno mai vinto contro i nerazzurri a Milano. Di fronte cammini molto diversi: l'Inter ha vinto le ultime quattro partite di campionato e non perde punti dal 2-2 interno contro il Parma di fine ottobre, mentre la Spal non trova la vittoria da sei gare. Fischio d'inizio alle 15.

Inter, mini turnover in vista per Conte

Dopo la vittoria di Praga contro lo Slavia, Conte potrebbe cambiare alcune pedine tra difesa e centrocampo. Possibile riposo per Godin, con l'inserimento di D'Ambrosio accanto a Skriniar e De Vrij. In fascia Lazaro è favorito su Candreva mentre Biraghi potrebbe far rifiatare Asamoah, con Gagliardini accanto a Brozovic e Vecino in una mediana priva degli infortunati Sensi e Barella. In attacco, con Sanchez ko, fiducia alla coppia Lautaro-Lukaku, sin qui a segno 22 volte in stagione tra campionato e Champions League.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Spal, a parte Di Francesco e Strefezza

Semplici ritrova Cionek e Tomovic dopo il turno di squalifica e torna al 3-5-2 dopo il 4-3-3 visto nel pareggio casalingo contro il Genoa. Il giudice sportivo però ha fermato Missiroli e quindi c’è da riempire un buco a centrocampo. Favorito per una maglia da titolare è Valdifiori. Sulle corsie laterali sono favoriti Sala e Reca, mentre un problema al quadricipite della coscia sinistra ha condizionato la settimana di allenamenti di Strefezza, in dubbio. Verso il forfait Di Francesco (problema al bicipite femorale della coscia sinistra). In attacco c'è Floccari con Petagna.

SPAL (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.