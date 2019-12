Dall'Inter allo Stadium: la favola di Turati

Non vedeva l'ora di finire il suo primo giro di interviste da giocatore di Serie A, Stefano Turati. Fuori dallo Stadium lo aspettava sua mamma, alla quale voleva dare assolutamente un bacio. Quanti sacrifici hanno fatto i suoi genitori, quanto lo hanno consolato. Anche quando, appena sedicenne, l'Inter decide di cederlo a titolo definitivo al Renate. I primi tuffi li ha fatti proprio nel settore giovanile nerazzurro. A Milano, la città dove è nato nel settembre 2001. Cocente delusione probabilemnte, anche perché in Serie C non debutterà mai. Era il terzo portiere dietro Cincilla e Di Gregorio, chissà se gli avranno scritto qualcosa. Già, perché nel 2018, nella vita di Stefano, piomba il Sassuolo che - grazie all'intuizione del responsabile del settore giovanile Checco Palmieri e dei suoi osservatori - ne fa il numero uno della Primavera. 24 presenze totali fra la scorsa stagione e quella attuale, dove ha giocato pochissimo. No, nessun demerito. Purtroppo per De Zerbi Pegolo si è fratturato un dito e quindi il ragazzino si è trovato catapultato fra i grandi. Prima del debutto di Torino la convocazione con l'Italia U19 e le sei panchine collezionate dall'Inter alla Lazio

De Zerbi: "Gli ho detto di far uscire la pazzia"



"Il ragazzo è matto completamente, ieri l'ho chiamato nella hall dell'albergo e l'ho esortato a far uscire la sua pazzia...". Così l'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, sul debutto di Turati. "Gli ho detto di vivere tranquillo e godersela, che se non dormiva era normale, ma di non avere troppe aspettative, troppa ansia - ha raccontato -. Quando giocavo mi è capitato di non gustarmela, mi sarebbe dispiaciuto se fosse capitato anche a lui perche' tra vent'anni avrebbe avuto il rimorso. Tanto al massimo perdevamo..."

I complimenti di Buffon

"A fine partita Buffon mi ha fatto i complimenti, è stato un onore giocare contro di lui, l'idolo di tutti i bambini. E' stata una emozione incredibile e una sensazione enorme, mi sento come in una bolla...". 18 anni compiuti solo da qualche mese. Fra due Buffon spegnerà la bellezza di 42 candeline. Fra i due ci sono 23 anni di differenza. Quando Turati nasceva, Gigi era da poco arrivato alla Juventus e aveva già 160 presenze in Serie A. Il suo mito, che a fine partita lo ha abbracciato e gli ha fatto i complimenti. Meritati, chiedere a Ronaldo e Dybala per avere ulteriori conferme. "La parata più difficile? Quella su Ronaldo", ammette Turati. Una punizione che andava fortissimo e con un pallone che si spostava velocemente prima a destra e poi a sinistra prima di impattare sulla sua manona. Sulla Joya altra perla, un riflesso che il numero dieci bianconero - probabilmente - non ha visto molte altre volte nella sua carriera. Una rarità, come le emozioni che Stefano ha vissuto in un pazzo fine settimana. Nella speranza che sia soltanto il primo di molti.