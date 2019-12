10/16

LECCE: 4. Si è riscoperto goleador Calderoni, a quota 3 nella classifica marcatori grazie alle reti segnate contro Spal, Milan e Cagliari. Le ultime due, dopo il 90', e in entrambi i casi decisive per acciuffare il 2-2 finale. Gol allo scadere anche per Lucioni, ma ininfluente nella sconfitta per 3-1 contro l'Atalanta