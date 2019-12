Brescia, regali di Santa Lucia ai piccoli pazienti degli Spedali Civili

Un sollievo e un sorriso in vista delle ormai imminenti festività natalizie. Mercoledì mattina, diversi calciatori del Brescia (Alfredo Donnarumma, Ernesto Torregrossa, Giangiacomo Magnani, Mario Balotelli, Leonardo Morosini, Enrico Alfonso, Massimiliano Mangraviti, Daniele Dessena, Dimitri Bisoli e Daniele Gastaldello) hanno visitato tre reparti degli Spedali Civili di Brescia: in particolare psichiatria, neuropsichiatria infantile e pediatria. I giocatori hanno portato alcuni regali di Santa Lucia ai piccoli pazienti. Un gesto semplice che ha regalato momenti di spensieratezza e sorrisi ai bimbi. “Molte grazie – scrive il Brescia - a medici e infermieri degli Spedali Civili per il preziosissimo servizio svolto ogni giorno e per la bella accoglienza riservata a Brescia Calcio!”.