CAGLIARI: -3 punti (1 gol fatto, 4 subiti)



Un solo gol a favore per i rossoblù nel recupero, quello di Cerri al 96’ decisivo per battere 4-3 la Sampdoria. Due punti guadagnati di colpo, a fronte dei 5 persi a causa del gol di Calderoni (2-2 acciuffato dal Lecce al 91’) e del ribaltone contro la Lazio (da 1-0 a 1-2 nel recupero). Anche contro il Bologna un gol subìto contro nel recupero (autorete di Faragò), ma ininfluente sul risultato finale (vittoria per 3-2)