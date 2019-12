Manca poco più di un mese a Sanremo ma Conte scalda già la voce. Chiaramente l'allenatore dell'Inter avrà altri pensieri per la testa a inizio febbraio, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato da cui lui si aspetta certamente qualche sorpresa. Intanto però la sorpresa l'ha fatta lui ai tifosi nerazzurri, improvvisando un duetto con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro alla festa di Natale dell'Inter. "Meraviglioso", il brano scelto, come auspicio di un proseguio di stagione all'altezza delle aspettative del presidente Zhang, che nel suo discorso motivazionale è stato chiaro: "Vogliamo conquistare il mondo".

Max Pezzali: "Ci sarà da divertirsi. Lukaku..."

Per restare in tema di cantanti, Max Pezzali, noto tifoso interista, è stato intercettato da Matteo Barzaghi che gli ha chieso un'opinione sul campionato in corso: "Ci sarà da divertirsi... Lukaku è stato un acquisto formidabile, forse gli si danno troppe responsabilità ma è vero che se facesse qualche gol importante in più saremmo più contenti".