Inter, il Natale di Lukaku: il belga corre a Dubai. VIDEO

Spirito di sacrificio, dedizione e attaccamento alla maglia: oltre che per il suo talento, Romelu Lukaku ha conquistato i tifosi dell'Inter anche per le sue doti caratteriali. Quelle che ha mostrato cedendo il rigore del primo gol in Serie A a Sebastiano Esposito e che dimostra in ogni partita, correndo per 90 minuti e giocando per la squadra. L'attaccante belga non si ferma neanche nella sosta: in vacanza a Dubai, Lukaku si è infatti allenato anche il giorno di Natale. L'ex Manchester United, infatti, ha pubblicato un video che lo riprende mentre corre con un amico a torso nudo, seguendo un programma personalizzato preparato dallo staff di Antonio Conte: "Durante le vacanze di Natale dovete dedicare un po' di tempo anche a me", aveva infatti detto l'allenatore. “Mattinata di corsa nel giorno di Natale", la didascalia del post del belga su Instagram: Romelu Lukaku rispetta gli impegni e corre verso la ripresa del campionato.