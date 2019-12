Panettone, feste e champagne per festeggiare al meglio le festività natalizie e il 2020 alle porte, ma anche tanto duro lavoro. Anche in vacanza. Cristiano Ronaldo, che ha approfittato dei giorni liberi concessi dalla Juventus per volare a Dubai per rilassarsi insieme alla famiglia, ha già tanta voglia di tornare in campo. L’attaccante portoghese, infatti, come si vede nel video pubblicato su Instagram, si sta allenando in una particolare piscina con l’obiettivo di non perdere la forma per poi farsi trovare pronto per la seconda parte di stagione. Dopo la delusione della sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio, la Juventus sarà impegnata su più obiettivi alla ripresa dopo la sosta (dalla Coppa Italia alla Champions e alla corsa scudetto). E CR7 è già al lavoro per farsi trovare pronto…