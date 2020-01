La Fiorentina ha voluto iniziare il proprio 2020 con un allenamento a porte aperte al Franchi. Sugli spalti circa 8mila tifosi, che hanno riempito la tribuna Maratona. Tanti applausi e cori per Beppe Iachini, chiamato al posto dell'esonerato Montella e molto amato per il suo passato da giocatore viola. Presente anche Ribery, ancora in stampelle dopo l'operazione alla caviglia. Per lui giro di campo e ringraziamento con inchino