Serie A 2024-25, le date di anticipi e posticipi

Fra tre settimane prende il via la serie A 2024-25 e la Lega calcio ha già comunicato date e orari delle prime tre giornate. Per facilitare la programmazione logistica di club e tifosi, anche in considerazione del nuovo format delle coppe europee che saranno visibili in esclusiva su Sky, sono state ufficializzate anche le date in cui verranno comunicati gli orari e i giorni dei match nel corso della stagione

GIORNATE (10) DA 4 A 13: 4 settembre 2024

GIORNATE (6) DA 14 A 19: 9 ottobre 2024

GIORNATE (4) DA 20 A 23: 23 dicembre 2024

GIORNATE (3) DA 24 A 26: 31 gennaio 2025

GIORNATE (4) DA 27 A 30: 21 febbraio 2025

GIORNATE (3) DA 31 A 33: 14 marzo 2025

GIORNATE (3) DA 34 A 36: 18 aprile 2025

GIORNATA 37: 9 maggio 2025

GIORNATA 38: 19 maggio 2025