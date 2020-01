Niccolò Zaniolo è uscito in barella al 35’ di Roma-Juventus. Dopo uno strepitoso slalom palla al piede ha subito il fallo di Rabiot e, cadendo a terra, ha immediatamente chiesto il cambio fra le lacrime. Il giocatore è a Villa Stuart, si attende il responso degli esami per capire la reale entità dell’infortunio al ginocchio destro. Al suo posto è entrato Cengiz Under