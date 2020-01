Parma Lecce, D’Aversa: "Abbiamo fatto un girone d’andata straordinario"

Una vittoria con vista sull’Europa, per il Parma, che è soltanto a un punto dal sesto posto, rappresentato dal Cagliari. Il successo con il Lecce ha ulteriormente lanciato la squadra di Roberto D’Aversa, che ha commentato così la gara intervistato da Sky Sport: "I complimenti vanno fatti ai calciatori che vanno in campo. Abbiamo fatto un girone d’andata straordinario considerando gli infortuni che abbiamo avuto, nei momenti di difficoltà la squadra si è compattata e ha saputo fare grandi cose". Il 2-0 contro i pugliesi è servito anche a lasciarsi alle spalle la delusione per il brutto ko rimediato a Bergamo nel turno precedente: "Ci può stare perdere con l’Atalanta che è una grandissima squadra, forse a volte la si sottovaluta, e sapevamo le difficoltà che c’erano, ma forse siamo stati troppo remissivi. Una sconfitta così pesante ha dato fastidio ai giocatori e la squadra è scesa in campo per riscattarsi".

Sguardo al mercato

D’Aversa ha subito lanciato dal primo minuto il neoacquisto Kurtic, nel tridente offensivo. "È stato schierato davanti perché mancano dei giocatori. Sul mercato opera il nostro direttore sportivo, che è molto bravo ad esaudire le mie esigenze rispettando quelle della società. Io devo pensare al campo, giovedì ci prepariamo per una partita molto importante come quella di Coppa Italia contro la Roma" ha concluso l’allenatore.