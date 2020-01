8/11

LUIS MURIEL. Il weekend successivo è toccato a un altro giocatore dell'Atalanta scatenarsi. Il colombiano, infatti, è stato il grande protagonista nel 7-1 casalingo inflitto all'Udinese. Anche per lui, come il suo connazionale nella stagione precedente, una tripletta realizzata contro la sua ex squadra in un campionato che lo vede già a quota 12 centri nella classifica marcatori