Non posso scrivere che Palomino quando si è gettato all'inseguimento di Laxalt aveva in mente quella cosa lì, una scivolata-arpione con cui è riuscito a conquistare il controllo pulito del pallone in una zona di campo pericolosa. Eppure la giocata di Palomino è di quelle assurde che riescono solo a chi le prova, a chi - per compiti ben precisi - viene chiesto di difendere in avanti, se c’è bisogno ignorare il fatto che sei un difensore centrale e quello non dovrebbe essere il tuo posto.

La confidenza con cui i centrali di Gasperini si sentono parte del gioco li spinge anche a provare giocate difficili in zone del campo poco congeniali senza sembrare impacciati. Palomino, che non è un fenomeno, non solo recupera il pallone in scivolata, ma si rialza in un lampo e alza la testa, questa sì una cosa fichissima, non da “difensore”. Entra in area e fa la cosa giusta, al momento giusto, per il compagno giusto. E insomma se tutti i tuoi giocatori giocano così, a fare le cose giuste a prescindere, non c’è da stupirsi se la tua produzione offensiva è una delle migliori di sempre.



Il filtrante al bacio di Ilicic