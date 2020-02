23/24

1) GABRIEL OMAR BATISTUTA (Fiorentina): 13 gol in 11 partite consecutive nel 1994-95 (tra la 1^ e l'11^ giornata) - In realtà, il conto delle partite consecutive in gol di Batigol potrebbe salire a 13, visto che l'argentino segnò anche nelle ultime due partite della stagione 1992-93. In mezzo l'anno coi viola in B, motivo per cui - nelle statistiche ufficiali - non vengono conteggiate quelle due gare in più.