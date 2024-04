Motta: "Soddisfatto, ma si è giocato 31’ su 101"

Gli emiliani mancano l’aggancio al terzo posto della Juventus dopo l’1-1 casalingo contro l’Udinese ma l’allenatore dei rossoblù è soddisfatto: "Eravamo in 10, sapevamo che loro cercano di non far giocare l’avversario, è fantastico aver pareggiato così". Poi sulle tante interruzioni di gioco: "Difficile commentare la partita, abbiamo giocato 31’ in totale…"

È un Thiago Motta comunque soddisfatto dopo il pareggio interno contro l’Udinese. Un 1-1 arrivato in dieci uomini in rimonta nella ripresa: "Ci hanno reso la vita difficile, ma lo sapevamo. La loro posizione in classifica fa sì che cerchino di non far giocare l’avversario provando a sfruttare i loro errori. Noi non siamo stati perfetti ma siamo riusciti ad ottenere un pareggio, guardiamo avanti".