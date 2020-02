Petrachi prosciolto dalla Procura Figc. Il Ds della Roma: "Regole rispettate"

Nessuna violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. La Procura della Figc ha prosciolto da ogni accusa il Ds della Roma Gianluca Petrachi e ha quindi archiviato il procedimento a suo carico. "Accolgo - commenta in una dichiarazione all'Ansa Petrachi - con grande serenità questa decisione, con quella stessa serenità che avevo quando mi comunicarono l'apertura del procedimento. Sapevo di non aver violato nessuna norma ed ero consapevole di aver avuto sempre una condotta di rispetto ed osservanza dei regolamenti federali. Mi sono messo subito a disposizione della Procura Federale e ho dimostrato la mia assoluta estraneità da qualsiasi addebito. Ringrazio la Roma che mi ha supportato per tutta la durata di questo lungo procedimento e gli avvocati che mi hanno assistito, dimostrando, senza ombra di dubbio, la correttezza di ogni mio comportamento".