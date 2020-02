Serie A, le migliori giocate della 22^ giornata

Domenica pomeriggio la carriera di Riccardo Saponara ha avuto il suo ennesimo nuovo inizio allo Stadio Via del Mare di Lecce, nella partita vinta nettamente dalla squadra di Liverani contro il Torino. Dopo sei mesi di agonia al Genoa, scanditi da una sequela infinita di infortuni, Saponara è finalmente sceso in campo da titolare nel ruolo di trequartista nel rombo leccese, in un contesto tattico che sembra fatto apposta per esaltare le sue qualità migliori. Il trequartista di Forlì ha servito due assist e ha impreziosito la sua prestazioni con tanti piccoli ricami che hanno permesso alla squadra di Liverani di passeggiare sulle macerie del Torino. Uno di questi è questo tunnel non del tutto riuscito, ma comunque efficace, nato da un recupero caparbio di una seconda palla caduta ai limiti dell’area di rigore del Lecce. Nonostante sembri più appesantito di un giocatore di 28 anni, di questa azione stupisce soprattutto la capacità di Saponara di saper utilizzare il corpo e la tecnica per trasformare un semplice recupero palla in una transizione. Prima fintando di colpire il pallone di testa per andare immediatamente in verticale, mandando fuori giri De Silvestri, poi gestendo il possesso con la suola, per resistere alla pressione di Berenguer e ingannare nuovamente il terzino del Torino, che si vede passare il pallone tra le gambe dopo un secco colpo d’esterno. È un tipo di giocata che non molti calciatori in Serie A possono dire di avere nei piedi, ed è prezioso per il nostro campionato che un giocatore di questo tipo sia in una piccola squadra come il Lecce. Liverani deve sperare che oltre ai piedi anche il resto del corpo di Saponara tenga fino alla fine della stagione per vedere la luce in fondo al tunnel della lotta per non retrocedere.