Lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stesso operato dopo l'infortunio subito alla prima giornata, nel corso della partita contro il Brescia. Una stagione maledetta per Leonardo Pavoletti, vicino al rientro in campo e sprofondato nuovamente nell'incubo. Occorrerà grande forza d'animo per rialzarsi un'altra volta: gli esempi di alcuni grandi campioni, sfortunati come lui, possono essere d'aiuto