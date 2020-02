Cagliari, infortunio Pavoletti: altra rottura del crociato. Le ultime news

Il legamento crociato anteriore di Leonardo Pavoletti si è lesionato, di nuovo. L'incubo dell'attaccante del Cagliari non è finito, anzi è ricominciato proprio nel momento in cui il calciatore stava lavorando per rientrare in campo dopo l'infortunio subito alla prima giornata di campionato contro il Brescia. Poi l'operazione a Innsbruck, il lungo calvario della riabilitazione e della guarigione successiva all'intervento. Un iter che, purtroppo, Pavoletti dovrà affrontare nuovamente a causa di una nuova lesione subita al crociato anteriore dello stesso ginocchio già operato, il sinistro. Nelle ultime settimane aveva pubblicato su Instagram foto e frasi di grande fiducia. La prima corsa del 2020 ad Asseminello, le promesse di ritorno e gli allenamenti sulla spiaggia. Ora, purtroppo, un altro infortunio per lo sfortunatissimo Leonardo Pavoletti, che ha finito la stagione con una sola presenza.

Il comunicato del Cagliari

Questo il report medico pubblicato dalla società rossoblù sul proprio sito ufficiale: "La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione".