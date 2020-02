Serie A, le migliori giocate della 23^ giornata

La settimana scorsa Sarri aveva detto che era «una bestemmia» tenere in panchina Dybala, eppure anche contro il Verona l’argentino non è partito tra i titolari. La Juventus ha subito la pressione dell’avversario per lunghi tratti, non riuscendo a sostenere il suo gioco manovrato per risalire il campo. Le cose sono cambiate per un po’ quando è entrato Dybala.

Qui esegue la sua prima giocata della partita ancora prima di toccare il pallone. Sul passaggio lungo linea di Cuadrado si fa passare la palla sotto le gambe per farne continuare la corsa oltre l’avversario. Il Verona era riuscito quasi sempre ad impedire agli esterni della Juventus di girarsi ed andare in campo aperto, ma Dybala al primo pallone giocato è riuscito ad eludere questa pressione. Poco dopo una sua brillante difesa del pallone nella propria trequarti avvierà il gol di Ronaldo. La squadra di Juric negli ultimi venti minuti è riuscita a capitalizzare questo dominio, ma Dybala è apparso comunque uno dei più lucidi. Sarri dovrà chiedersi quanto può ancora tenerlo in panchina.

La danza di Bennacer