Hirving Lozano non sta vivendo il suo miglior momento nel Napoli. Arrivato a suon di milioni di euro (42) e come una possibile stella, inserito puntualmente da Ancelotti nelle rotazioni offensive, sempre titolare in Champions nelle prime 5 partite e subito in gol nell'esordio in Serie A sul campo della Juventus, la sua avventura in azzurro sembrava proiettata verso le più rosee aspettative. Poi, però, la crisi di gioco e di risultati della squadra, il caos ritiro e il cambio in panchina tra Ancelotti e Gattuso hanno probabilmente cambiato tutto, portando ai margini del progetto - appena 50 minuti in A nel 2020 in 6 partite e titolare solo una volta in Coppa Italia contro il Perugia - la giovane ala messicana. Che, ora, ha deciso di sfogarsi sui social e urlare al mondo la sua voglia di emergere in azzurro. L'occasione per farlo è arrivata da una trasmissione televisiva durante la quale Luis Garcìa Postigo, ex calciatore messicano di Atletico Madrid e Real Sociedad, ora commentatore, aveva tessuto le lodi del giocatore. “Hirving è il miglior calciatore del nostro paese”, le sue frasi in difesa di Lozano.