Gasp: "Partita rovinata da un'espulsione assurda"

L'allenatore dell'Atalanta commenta la sconfitta contro l'Inter: "Non usciamo ridimensionati, abbiamo affrontato una delle migliori squadre al mondo". Sul rosso a Ederson: "Gara rovinata da questa decisione assurda". Sullo Scudetto: "Noi ci proviamo anche se l'Inter è davvero forte". Sul rinnovo: "C'è tempo"

E' un Gasperini globalmente tranquillo dopo il match con l'Inter ma molto deluso dalle decisioni dell'arbitro, in particolare dall'espulsione di Ederson: "L'espulsione ha rovinato il finale di partita, non c'erano i presupposti per arrivare a questo, ci poteva essere un finale avvincente - dice - L'arbitro ha esagerato nella situazione di Ederson, c'erano altri episodi, Ederson è un giocatore corretto, è vero che ha sbagliato sull'applauso ma veramente l'arbitro ha rovinato la partita, ci sono cose peggiori di un applausino e spesso si fa finta di niente, ci è stato tolto un giocatore che non andava espulso, è stato un peccato rovinare una gara bellissima, è stato penalizzante per il pubblico e anche per gli avversari".

"Non usciamo da questa gara ridimensionati" Gara sbloccata da un calcio piazzato dopo la sosta per qualche minuto dovuta a un malore di un tifoso: "Oggi era una partita sicuramente difficile, l'abbiamo giocata con l'intenzione di vincerla. Siamo stati molto attenti nell'arco del primo tempo, sul gol no, l'Inter su questi calci piazzati ha fatto tantissimi punti. È una squadra che riesce a fare tantissimi punti, contro di loro siamo andati spesso sotto in queste situazioni". Occorre una reazione: "Nove giornate sono tante, c'è ancora tutto in palio. 27 punti sono tanti, dobbiamo affrontare partite importanti, c'è un calendario ancora da affrontare. Usciamo da queste due partite gratificati, poi incontreremo tutte le altre squadre di fila, oggi abbiamo affrontato una delle migliori squadre al mondo e non usciamo affatto ridimensionati".

"Per lo Scudetto ci proviamo, Rinnovo? C'è tempo" Uno Scudetto che si allontana un pochino: "Tutti quanti dicono che è importante arrivare al quarto posto. Per i soldi della Champions, se arrivi quarto o primo è la stessa cosa - spiega - Noi ci proviamo, l'Inter è veramente una squadra forte, bisogna riconoscerlo. Visto che tutti si nascondo ci proviamo. A me piacerebbe giocare per lo Scudetto, lo faremo con tutte le nostre forze". Sul rinnovo: "Rinnovo? C'è tempo, al di là di quello che mi ha dato la gente. Loro dicono che gli ho cambiato la vita, ma loro hanno fatto di più per me. Il resto è calcio, non è una cosa personale, quando ti accorgi che quello che vuoi fare o ci sono altre idee, le scelte le fanno altri, eventualmente se c'è da cambiare cambio".