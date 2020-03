"7 volte grazie" una scritta che vale più di mille parole e testimonia il momento magico che sta vivendo l’Atalanta. Una simbiosi che coinvolge tutto l’ambiente nerazzurro: dirigenza, calciatori, staff tecnico e tifosi. Dopo il 7-2 al Via del Mare contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato, alcuni sostenitori dell’Atalanta (attualmente quarta in classifica in Serie A) hanno appeso davanti ai cancelli del Centro Bortolotti di Zingonia uno striscione per ringraziare Ilicic e compagni dopo l’ultima straordinaria prestazione: "7 volte grazie" scritto con i colori nerazzurri e in basso tanti cuori, anche in questo caso con i colori sociali del club. Il calore dei tifosi come marcia in più per i ragazzi di Gasperini che martedì 10 marzo affronteranno al Mestalla di Valencia il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo il successo per 4-1 dell’andata.