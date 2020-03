Parma-Spal, dove vedere la partita in tv: gli orari

Torna in campo la Serie A e, fra i recuperi della 26^ giornata, c'è anche Parma-Spal. La squadra di casa, reduce dalla vittoria sul Sassuolo, è a quota 35 punti in classifica e si avvicina spedita all'obiettivo dei 40. Tuttavia i precedenti preoccupano D'Aversa, perché i gialloblù sono l'unica squadra che la Spal ha affrontato più di due volte in Serie A registrando il 100% di successi: tre vittorie su tre con due clean sheet per i ferraresi. Il club di Ferrara potrebbe dunque diventare la seconda squadra contro cui il Parma perde tutte le sfide di Serie A disputate nelle ultime due stagioni, dopo la Lazio. Dove vedere la partita. Cornelius e compagni, però, vantano un rendimento ottimo. Le 10 vittorie in 24 partite di Serie A sono un record per il Parma dalla stagione 2003/04, quando i crociati ottennero il 5° posto a fine campionato. Discorso molto diverso per la Spal, che arriva da cinque sconfitte consecutive di Serie A: i ferraresi non sono mai arrivati a sei di fila nel massimo campionato italiano.

La partita fra Parma e Spal, valida per la 26^ giornata di Serie A e in programma presso lo stadio Ennio Tardini domenica 8 marzo alle ore 12:30, verrà trasmessa sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando Sky).