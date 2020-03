Ciro e Jessica non sanno più cosa inventarsi per divertire i bambini e sdrammatizzare queste giornate casalinghe di preoccupazione per l'emergenza coronavirus: il bomber della Lazio sui social è stato parrucchiere e ha preso lezioni di danza e di cucina dalla moglie, fino all'ultimo, esilarante sketch di "Casa Immobile"

Prima il "tutorial" sulla preparazione di una torta, quindi il ballo "sensuale" con Jessica, senza dimenticare la performance da parrucchiere: ma ora arriva anche la "consacrazione" da attore consumato per Ciro nell'ultimo sketch di Casa Immobile, intitolato "Aspettativa VS realtà". Le lunghe giornate trascorse tra le mura domestiche per l'emergenza coronavirus scatenano insomma la fantasia della coppia, che prova ogni giorno di più a sdrammatizzare la paura con delle scenette esilaranti sui social. Così, vediamo il bomber della Lazio in versione "italiano medio" - un po' alla Maccio Capotonda - che nei sogni della moglie è il maritino perfetto, guarda i film romantici abbracciato a lei sul divano, prepara il sugo, la aiuta nelle pulizie domestiche, ma in realtà... non ha voglia di fare nulla, vuole soltanto giocare alla playstation!