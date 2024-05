Dove vedere Milan-Cagliari

I numeri di Milan e Cagliari

Il Milan è la squadra che ha battuto più volte il Cagliari in Serie A: per i rossoneri contro i rossoblù 46 vittorie, 27 pareggi e otto sconfitte; in particolare i lombardi hanno vinto sette delle ultime otto sfide contro i sardi, subendo solamente due gol nel parziale. L’ultima sconfitta casalinga del Milan contro il Cagliari in Serie A risale al giugno 1997 (0-1, rete di Muzzi); da allora, dalla stagione 1998/99, per i rossoneri 17 vittorie e due pareggi contro i sardi per una media punti di 2.79, la più alta nella competizione per una squadra contro una singola avversaria affrontata almeno 15 volte nel periodo. Il Milan non vince da quattro partite in Serie A (3 pari, 1 sconfitta) e nella competizione non fa peggio da febbraio 2023 quando arrivò a cinque gare di fila senza successi (2 pareggi, 3 sconfitte); l’ultimo allenatore rossonero ad arrivare per due volte a cinque gare senza successi è stato Filippo Inzaghi (tre tra il 2014 e il 2015). Il Milan ha subito cinque gol nelle ultime due partite casalinghe di Serie A (tre contro il Genoa, due contro l’Inter), tante reti quante nelle precedenti 10; i rossoneri non concedono almeno due gol per tre gare interne di fila da gennaio 2021 nella competizione. Il Cagliari ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di Serie A (una sconfitta), raggiungendo quota 12 pareggi in questo campionato; i sardi non arrivano a 13 segni X in una singola stagione nella competizione dal 2011/12 (15° posto finale in quel caso). Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 22 trasferte di Serie A: sette pareggi e 14 sconfitte completano il parziale da marzo 2022 in avanti; nel periodo solo il Frosinone, con 18 partite, e il Venezia, con sei, hanno ottenuto meno successi rispetto ai sardi fuori casa.