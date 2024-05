Atalanta, la Roma per chiudere discorso Champions

Dopo la qualificazione alla finale di Europa League, i nerazzurri domani sera alle 20.45 in campo in casa contro la Roma. Uno scontro diretto per il discorso Champions. In attesa dell’altra finale conquistata dalla squadra di Gasperini: quella di Coppa Italia, in programma mercoledì contro la Juve

Aspettando di andare a Roma, sotto con la Roma. Non c’è più tempo di fermarsi: l’Atalanta ha fretta di giocare, spinta dalla smania di riscrivere la sua storia attraverso le due finali raggiunte. Più forte della stanchezza e degli acciacchi: quella col Marsiglia era la dodicesima fatica in 41 giorni, la cinquantesima in stagione. Ma come insegna il saggio De Roon, capitano e anima dello spogliatoio, è molto meglio allenarsi giocando per conservare la condizione. Se in più i risultati raggiunti sono questi, allora è il top, considerato il pieno di autostima che possono generare in tutto l'ambiente. La squadra ha ormai imparato a restare con i piedi per terra e a gestire l’entusiasmo con equilibrio, i tifosi invece sono impazziti di gioia.