È quasi Champions in casa Bologna . Manca solo l'aritmetica dopo la vittoria a Napoli, due punti ancora necessari ma la festa per l'Europa che conta potrebbe arrivare già domenica sera: se la Roma non dovesse vincere a Bergamo, i rossoblù sarebbero direttamente in Champions. Merito dell'ennesima prova di forza della squadra, che passa 2-0 al 'Maradona' grazie ai gol di Ndoye e Posch oltre alle parate di Ravaglia. Tutta la soddisfazione di Thiago Motta : " Non ho azzeccato le scelte, è ciò che vedo in settimana . Oggi meritavano di iniziare quegli undici e poi i subentrati. Ma tutti lavorano bene, hanno grande voglia di fare cose importanti. Anche oggi buona prestazione e grande vittoria contro una squadra forte. I tifosi cantavano 'ce ne andiamo in Champions'? Più che parlare di Champions, la mia felicità è il gruppo contro una squadra forte. Non faccio più i conti sulle inseguitrici, metto tutta l’energia nel godermi questo momento con questi ragazzi fantastici . Sono felice per i tifosi che ci seguono e vivono questo momento sostenendoci sempre nei momenti belli e nelle difficoltà. Sono contento per i miei ragazzi".

"Atalanta-Roma? Vorrei vedere una bella partita"

Sulla titolarità di Ravaglia, anche lui protagonista al ‘Maradona’, Motta ha detto: "Merita di giocare, abbiamo due grandissimi portieri. Non è che azzecco le scelte, mi fido di ciò che vedo e analizzo in settimana e nelle ultime partite. Sono loro che mi fanno capire chi deve iniziare e chi può aiutare. Io cerco di essere onesto, giusto e sbagliare il meno possibile. Oggi come allenatore cerco di far capire la strada giusta e loro sono bravi a seguirla. Skorupski è stato il primo ad abbracciare Ravaglia, che giochi o non giochi si prende sempre responsabilità e partecipa col gruppo. Tutti vogliono giocare ma non è possibile. I nostri portieri hanno sempre aiutato in campo e fuori. Lukasz è l’esempio perfetto del gruppo che si è creato: tutti lottano insieme per lo stesso obiettivo". Sulle condizioni di Zirkzee uscito per un infortunio muscolare: "Va valutato, ha sentito un piccolo fastidio al flessore sinistro. Ora vedremo". Su Atalanta-Bologna di domenica sera che potrebbe regalare la Champions aritmetica: "Tifo per una bellissima partita, che vinca la migliore. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Per il bene del nostro calcio vorrei vedere una bella partita". E sul cambio di marcia in trasferta: "Mi ricordo che a metà campionato abbiamo avuto difficoltà in trasferta a differenza che al Dall’Ara. Ora invece abbiamo fatto belle prestazioni: è importante se vuoi ambire ad una classifica come la nostra. Oggi eravamo in trasferta, ma si sentiva la nostra gente che tifava".