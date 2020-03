Joaquin Peirò, è morto l'ex calciatore della Grande Inter

E' morto a 84 anni Joaquin Peirò. In Italia ha indossato le maglie di Torino, Inter e Roma. Con i nerazzurri allenati da Herrera ha conquistato 2 campionati, 1 Coppa dei Campioni e 2 coppe intercontinentali. In giallorosso ha vinto 1 Coppa Italia. Celebre per l'astuzia con la quale segnò al Liverpool

Lutto nel mondo del calcio spagnolo e italiano. E' morto all'età di 84 anni Joaquin Peirò. Era nato a Madrid il 29 gennaio 1936. In carriera ha indossato le maglie di Murcia e Atletico Madrid (dove vinse due coppe nazionali e la Coppa delle Coppe) in Spagna prima del trasferimento al Torino nel 1962. Dopo due stagioni con la maglia granata il passaggio nella 'Grande Inter' allenata da Helenio Herrera. In nerazzurro conquistò 2 campionati, 1 Coppa dei Campioni e 2 coppe intercontinentali. Celebre la rete del momentaneo 2-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Campioni contro il Liverpool: rubò con astuzia il pallone dalle mani del portiere dei Reds e realizzò il secondo nerazzurro. Il successivo 3-0 del capitano Giacinto Facchetti consentì all'Inter di ribaltare il risultato dell'andata e raggiungere la finale (che poi i nerazzurri vinsero contro il Benfica). Dopo sole due stagioni lasciò la squadra perché chiuso dalla concorrenza in campionato di Jair e Suarez (all'epoca potevano essere schierati solamente due calciatori non italiani). Dal 1966 al 1970 indossò la maglia della Roma, con la quale alzò la Coppa Italia nel 1969. Con la nazionale spagnola ha giocato 12 partite, segnando 5 reti: ha preso parte ai mondiali del 1962 (in gol contro il Messico) e del 1966. Da allenatore si è seduto - a partire dal 1988 - sulle panchine di Granada, Figueres, Atletico Madrid, Murcia (in 2 occasioni), Badajoz e Malaga. Si ritirò definitivamente nel 2004.