La stilista ha scritto una lunga lettera sull'emergenza che sta colpendo l'Italia e il mondo affidandosi a una metafora calcistica e ai suoi colori preferiti, il nero e l'azzurro: "Ci sentiamo uniti come mai prima d'ora e abbiamo tutti capito che ce la faremo solo se giochiamo insieme, come una squadra. Come la mia squadra del cuore, l'Inter"



Nella Settimana della Moda milanese dello scorso febbraio aveva chiuso la sua sfilata al fianco del bomber interista Romelu Lukaku e ancora una volta Donatella Versace si affida ai suoi colori preferiti - il nero e l'azzurro - per lanciare un messaggio di speranza all'Italia e a tutto il mondo, sotto attacco per l'emergenza Covid-19. "Per la prima volta da quando è iniziata questa pandemia - scrive la stilista in una lunga lettera pubblicata da Vogue.com e condivisa sul suo account Instagram - abbiamo visto una diminuzione delle morti e delle nuove infezioni. Nonostante ciò, è troppo presto per trarre delle conclusioni. Questo significa solo una cosa per me: queste misure stanno finalmente funzionando. Pertanto, prego tutti voi di ascoltare ciò che il vostro governo vi dice di fare, di guardarvi l'un l'altro rimanendo a casa e di usare la tecnologia che tutti noi amiamo così tanto per rimanere in contatto. Assicuratevi che i vostri amici e i vostri cari siano nelle loro case, al sicuro".